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Расписание поездов на Казанском направлении МЖД изменится 24 марта

Изменения связаны с плановыми ремонтно-путевыми работами на участке Подлипки - Луховицы

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Расписание некоторых электричек в Московской и Рязанской областях изменится 24 марта в связи с ремонтно-путевыми работами на участке Подлипки - Луховицы. На период работ движение поездов на участке будет организовано по соседнему пути в реверсивном режиме, сообщила в пятницу пресс-служба МЖД.

"Изменится расписание некоторых пригородных поездов на Казанском направлении МЖД 24 марта, курсирующих в Московской и Рязанской областях. Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами на участке Подлипки - Луховицы, направленными на обеспечение безопасности и надежности перевозок. В утренние часы у некоторых электричек и экспрессов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Несколько пригородных поездов выведут из расписания на участках Фруковая - Голутвин, Бронницы - Виноградово и Голутвин - Коломна", - говорится в сообщении.

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