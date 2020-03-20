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Распространение коронавируса нового типа

ТЦ "Мега Химки" и "Мега Белая Дача" временно закроют кинотеатры

Сами торговые центры продолжат работу в прежнем режиме

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Торговые центры "Мега" закроют кинотеатры в рамках борьбы с распространением коронавируса в России, сообщили ТАСС в пресс-службе Ingka Centres (компании принадлежит бренд IKEA) в России.

"Согласно постановлению губернатора Московской области <...> и после консультаций с администрацией области и партнерами - собственниками кинотеатров было принято решение о временном закрытии с 20 марта кинотеатров в торговых центрах "Мега", расположенных в Московской области, - "Меге Химки" и "Меге Белая Дача". В остальном, торговые центры продолжают работу в нормальном режиме", - сообщили в компании и отметили, что в ТЦ реализуется ряд мер по обеспечению безопасности посетителей, в том числе регулярная дезинфекция мест общественного пользования.

В Московском регионе работают три торговых центра "Мега": "Мега Химки", "Мега Белая Дача" (относятся к области) и "Мега Теплый стан" (относится к Москве, но тоже расположена за МКАД).

Всего в России работают 14 ТЦ "Мега" в российских городах-миллионниках с магазинами мебели и товаров для дома "Ikea".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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