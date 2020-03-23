В Подмосковье опровергли информацию о заражении коронавирусом шести человек в Воскресенске

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Подмосковья опровергло информацию о заражении новой коронавирусной инфекцией шести жителей Воскресенского округа. За последние двое суток в регионе не было зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе министерства.

Ранее в Telegram-канале 112 появилась информация, что якобы в Воскресенске шесть человек госпитализированы с положительным результатом на коронавирусную инфекцию.

"Данная информация не соответствует действительности. Количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Подмосковье за последние двое суток оставалось неизменным", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что на данный момент в Подмосковье подтверждено 35 случаев заражения коронавирусом нового типа, двое пациентов уже выздоровели и выписаны из больницы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.