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Распространение коронавируса нового типа

Пенсионерам Подмосковья на самоизоляции будут доставлять продуктовые и медицинские наборы

Для работающих и неработающих пенсионеров режим домашнего карантина будет действовать с 26 марта по 14 апреля

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Медицинские и продуктовые наборы будут доставлять пенсионерам в Подмосковье, которые находятся в самоизоляции из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

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Ранее сообщалось, что в Подмосковье всего выявлено 35 случаев заражения коронавирусом. Еще 18 проб находятся на подтверждении в центре в Новосибирске.

"Жителям старшего возраста на дом будут доставляться комплекты товаров первой необходимости. Мы предусмотрели из внебюджетного фонда продуктовые наборы. Прошу подготовить также медицинский набор, который можно будет доставить нашим пенсионерам", - приводятся в сообщении слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Режим домашнего карантина будет действовать с 26 марта по 14 апреля как для работающих, так и неработающих пенсионеров. Работодатель обязан предложить людям пожилого возраста трудиться удаленно с сохранением зарплаты. Доставку продуктов и лекарств для пенсионеров, находящихся дома в период карантина, будут осуществлять социальные службы и волонтеры.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса введен в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия, школы с 21 марта по 12 апреля включительно закрыты на трехнедельные каникулы, в детских садах введено свободное посещение. До 10 апреля отменены все спортивные мероприятия, приостановлена работа спортивных школ и секций. Также власти региона рекомендуют работодателям перевести работников на дистанционную работу. Кроме того, губернатор Подмосковья распорядился предусмотреть для медиков стимулирующие выплаты за работу с людьми, заразившимися коронавирусом, или с теми, у кого подозревается его наличие.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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