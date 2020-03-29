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Распространение коронавируса нового типа

Безработные жители Подмосковья получат компенсацию в размере 15 тыс. рублей

Компенсацию начнут выплачивать с 1 апреля

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Безработные жители Московской области с 1 апреля получат компенсацию в размере 15 тыс. рублей. Об этом сообщает в воскресенье региональный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Безработные с 1 апреля начнут получать региональную компенсацию. Включая все обязательные выплаты по безработице, сумма составит 15 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркивают, что те, кто не имеет работы, но направлен на обучение, продолжат получать стипендию.

Ранее в штабе сообщали, что за последние сутки в регионе было зарегистрировано 27 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших в Подмосковье составило 112 человек. 10 человек были выписаны из больницы после выздоровления.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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