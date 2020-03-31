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Около 10 тыс. км дорог очистили после снегопада в Подмосковье

В работах было задействовано около 300 комбинированных дорожных машин

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Дорожные службы Московской области за минувшие сутки очистили и обработали противогололедными материалами около 10 тыс. км региональных дорог. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья

"За минувшие сутки дорожные службы очистили и обработали противогололедными материалами порядка 10 тыс. км дорог регионального значения. Для организации бесперебойного движения в работах было задействовано около 300 комбинированных дорожных машин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в приоритетном порядке работы проводились на высокоинтенсивных и потенциально опасных участках: эстакадах, мостах, крутых поворотах, спусках и подъемах, а также в местах социального притяжения. Больше всего работ было проведено на региональных дорогах в Домодедове, Серпухове, Пущине, Протвине, Чехове, Подольске и других муниципалитетах региона.

"Перед началом снегопада была выполнена превентивная обработка противогололедными материалами. <...> В связи с продолжающимися осадками дорожные службы готовы оперативно реагировать на погодные условия", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

В пресс-службе отметили, что в связи с погодными условиями водителям не следует выезжать из дома без крайней необходимости.

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