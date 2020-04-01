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Пандемия коронавируса нового типа

Глава Подмосковья потребовал наказать пациента с коронавирусом, нарушившего самоизоляцию

Пациент пришел в городскую больницу Лобни, чтобы сделать рентген

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разобраться в ситуации в городской больнице в Лобне, которую посетил пациент с коронавирусом, несмотря на режим самоизоляции. Об этом сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства региона.

В интернете ранее появилось видео заявления, которое сделал врач больницы в Лобни. По его словам, в медучреждение пришел пациент с подтвержденным коронавирусом, чтобы сделать рентген. Пациент признался, что был в курсе диагноза, но все равно нарушил режим самоизоляции. Его тут же изолировали в отдельном помещении. Врач попросил всех людей, которые были на тот момент в клинике, оставить свои данные и отправиться домой на карантин.

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"Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской центральной городской больнице и наказать виновного в нарушении правил самоизоляции, он подверг риску здоровых людей", - говорится в сообщении.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса введен в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия, школы с 21 марта по 12 апреля включительно закрыты на трехнедельные каникулы. До 10 апреля отменены все спортивные мероприятия, приостановлена работа спортивных школ и секций. С вечера 29 марта в регионе введен режим всеобщей самоизоляции.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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