Глава Подмосковья потребовал наказать пациента с коронавирусом, нарушившего самоизоляцию

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разобраться в ситуации в городской больнице в Лобне, которую посетил пациент с коронавирусом, несмотря на режим самоизоляции. Об этом сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства региона.

В интернете ранее появилось видео заявления, которое сделал врач больницы в Лобни. По его словам, в медучреждение пришел пациент с подтвержденным коронавирусом, чтобы сделать рентген. Пациент признался, что был в курсе диагноза, но все равно нарушил режим самоизоляции. Его тут же изолировали в отдельном помещении. Врач попросил всех людей, которые были на тот момент в клинике, оставить свои данные и отправиться домой на карантин.