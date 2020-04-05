В Подмосковье запретили прием лома и отходов цветных металлов от граждан

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, в соответствии с которым в регионе запретили прием лома от граждан. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Запрещен прием лома и отходов цветных металлов от физических лиц", - говорится в сообщении.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев своими указами расширили режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры, в частности, предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. Жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена. Кроме того, не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий.