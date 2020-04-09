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Пандемия коронавируса нового типа

Компания в Подмосковье открыла производство медицинских масок

Власти региона сообщили, что готовы оказать финансовую поддержку предпринимателям, которые организуют новое производство масок и дезинфицирующих средств

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Подмосковная компания по производству гигиенической продукции "Белла" приступила к производству медицинских масок. Первая партия в объеме 3 тыс. штук была передана в качестве подарка в Егорьевскую ЦРБ. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Компания "Белла" одна из первых отреагировала на ситуацию, связанную со вспышкой коронавирусной инфекции, и перевела часть имеющихся производственных мощностей на выпуск востребованной продукции - медицинских масок. Это позволит снизить напряжение на рынке и обеспечить, в первую очередь, медицинские учреждения нашего региона необходимым продуктом", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова.

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Он также отметил, что правительство региона готово оказать финансовую поддержку предпринимателям, которые организуют новое производство масок и дезинфицирующих средств, так необходимых в текущей ситуации.

"До 10 млн рублей (не более 80% от затрат) на покупку оборудования для производства товаров, работ, услуг, используемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, может быть компенсировано из бюджета Московской области. О других мерах поддержки предпринимателей Подмосковья можно узнать по телефону горячей линии 0150 или по e-mail: 0150@mosreg.ru", - приводятся в сообщении слова Хромова.

Компания "Белла" работает в Егорьевске с 2002 года, производит женскую гигиеническую продукцию под брендами Bella, пеленки и подгузники для взрослых Seni, подгузники для детей Happy и медизделия Matopat. На сегодняшний день предприятие является крупнейшим работодателем муниципалитета, обеспечивая работой более 1260 человек.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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