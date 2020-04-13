Число пассажиров льготных категорий в автобусах Подмосковья сократилось более чем на 80%

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Количество пассажиров льготных категорий в общественном транспорте Подмосковья сократилось на 82% по сравнению с началом марта, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Утром 13 апреля в автобусах Подмосковья общее число пассажиров сократилось на 76% по сравнению с началом марта. В автобусах не зафиксировано школьников. На 82% сократилось число льготных категорий граждан, что на 9% меньше по сравнению с прошлым понедельником, 6 апреля", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что с 8 апреля с учетом снижения пассажиропотока расписание автобусов в регионе адаптировано под существующий пассажиропоток. Также в Подмосковье в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции введены ограничения бесплатного проезда для людей старше 65 лет, а также льготный проезд для студентов вузов и колледжей и школьников 5-11 классов.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса введен в Подмосковье с 13 марта. С вечера 29 марта в регионе введен режим всеобщей самоизоляции.