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Пандемия коронавируса нового типа

Более 360 млн рублей выделят на дополнительные выплаты медикам в Подмосковье

Также в области предусмотрены региональные выплаты для медиков

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Свыше 360 млн рублей направят из федерального бюджета на дополнительные выплаты медикам, работающим в Московской области с зараженными новой коронавирусной инфекцией, во вторник сообщила пресс-служба Московской областной думы.

"Московская область получит более 360 млн рублей. Деньги будут направлены на дополнительные выплаты медикам, которые сегодня находятся на передовой и работают с больными коронавирусом. Такую поддержку врачи, медицинский персонал начнут получать уже с апреля и до июня включительно", - приводятся в сообщении слова председателя облдумы Игоря Брынцалова.

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Отмечается, что деньги будут выделены из федерального бюджета. Ежемесячно врачи будут получать по 80 тыс. рублей, фельдшеры и медсестры - по 50 тыс. рублей, врачи скорой помощи - по 50 тыс. рублей, младший медперсонал - по 25 тыс. рублей, фельдшеры, медсестры и водители скорой помощи - по 25 тыс. рублей.

"Также у нас не перестают действовать региональные выплаты для такой категории медиков. Как и прежде из бюджета Московской области будет выделяться дополнительно врачам - 50 тыс. рублей, среднему персоналу - 30 тыс. рублей и младшему - 10 тыс. рублей", - добавил Брынцалов.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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