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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Еще 14 человек выздоровели после коронавируса в Подмосковье

Всего от коронавируса в Московской области вылечились 89 человек

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Число выздоровевших после коронавирусной инфекции в Московской области увеличилось за сутки на 14 человек до 89. Об этом сообщил в среду подмосковный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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"Еще 14 человек выздоровели после коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию. Всего от коронавируса в Московской области врачи вылечили уже 89 человек", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, за последние сутки в Московской области было зарегистрировано 272 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе 2587 случаев инфицирования.

За время пандемии коронавирусом заразились около 2 млн человек, более 125 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24 490 случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость были внесены изменения (11:39 время мск) — добавлены подробности по тексту.

 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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