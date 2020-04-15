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Пандемия коронавируса нового типа

Жители Подмосковья могут получать пропуска на mos.ru, даже если не собираются в столицу

Московская область прорабатывают аналогичную возможность для своего портала услуг

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Жители и Москвы, и Московской области могут заполнять заявки как на сайте mos.ru, так и на uslugi.mosreg.ru вне зависимости от того, где постоянно проживают. Об этом сообщил в среду ТАСС первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.

"Жители и Москвы, и Подмосковья могут получать пропуска на портале mos.ru, и полученные цифровые пропуска действуют как в Москве, так и в Московской области", - сказал Немерюк. Он пояснил, что даже если человек постоянно находится в Подмосковье и не планирует поездок в Москву, оформленный на столичном портале пропуск все равно будет действовать по месту его проживания.

"Коллеги в Московской области прорабатывают аналогичную возможность для своего портала услуг", - сказал Немерюк.

Ранее на территории Московского региона начал действовать специальный пропускной режим для поездок на личном и общественном транспорте. С 15 апреля наличие цифровых пропусков для поездок стало обязательным.

С этого дня получение цифрового пропуска требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта в регионе.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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