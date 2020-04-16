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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Еще 16 больных коронавирусом вылечили врачи в Подмосковье

Всего в Московской области после выздоровления выписаны 105 человек

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Еще 16 пациентов в Подмосковье, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, вылечились, общее число выздоровевших превысило 100. Об этом сообщает в четверг региональный оперативный штаб.

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"Еще 16 больных коронавирусом вылечили врачи в Подмосковье. Итоговый анализ на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат", - говорится в сообщении. Таким образом, всего на данный момент в Московской области после выздоровления выписаны 105 человек.

Ранее штаб сообщал, что по данным на 15 апреля в регионе было выявлено 272 новых случая заражения коронавирусом. Всего же в Московской области зафиксировано 2587 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 26 человек.

Новость обновлена (9:59 мск) - добавлена информация по тексту. 

 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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