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Около 2,7 млн цифровых пропусков выдали в Подмосковье за три дня

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев добавил, что абсолютное большинство получили пропуска с QR-кодами

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Порядка 2,7 млн цифровых пропусков поручили жители Московской области за три дня, сообщил в четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"За три дня мы выдали 2,7 млн цифровых пропусков. Да, первый день работы системы был сложный. Трудности испытали и водители, и пассажиры электричек. Но уже сегодня ситуация выправилась", - написал он в Twitter.

Воробьев добавил, что абсолютное большинство получили пропуска с QR-кодами.

"Спасибо всем за ответственное отношение. Отдельно благодарю сотрудников полиции, ГИБДД, у которых работы сейчас прибавилось", - добавил губернатор.

Система цифровых пропусков для передвижения на транспорте по Московской области работает с 15 апреля. С 13 апреля оформить пропуск можно в приложении или на сайте госуслуг.

В новость были внесены изменения (16:40 мск) — добавлены подробности по тексту.

 

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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