Больным ОРВИ в Подмосковье будут предоставлять бесплатные лекарства

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Жителей Подмосковья с ОРВИ по назначению медорганизаций будут обеспечивать бесплатными лекарствами. Об этом говорится в постановлении, размещенном на сайте областного правительства.

"Организовать по назначению медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области, в том числе в амбулаторных условиях, бесплатное предоставление гражданам с наличием новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также гражданам с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции и других острых респираторных заболеваний лекарственных препаратов в соответствии со схемами лечения, утвержденными Министерством здравоохранения Московской области", - говорится в документе.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 36 793 случая заражения, выздоровели 3 057 человек, умерли 313. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.