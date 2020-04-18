В Подмосковье с 15 апреля проверили на наличие пропусков более 170 тыс. автомобилей

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Свыше 170 тыс. автомобилей проверили в Московской области с 15 апреля на наличие специальных пропусков у водителей. Было выявлено 2 тыс. автомобилистов, которые передвигались без необходимого цифрового кода, сообщил в субботу заместитель председателя правительства Подмосковья - руководитель главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

"С 15 апреля контроль за передвижением транспорта осуществляется на 84 постах на въездах в крупные города в Московской области. Всего за это время было проверено больше 170 тыс. автомобилей, выявлено свыше 2 тыс. автомобилей, водители которых передвигались без специальных пропусков", - сказал Каратаев в эфире телеканала "360".

По его словам, выписано порядка 900 протоколов о нарушении режима всеобщей самоизоляции. "Всего в Подмосковье за неделю было выписано 900 протоколов за нарушение режима самоизоляции", - отметил Каратаев.

Он добавил, что еще 300 планшетов для проверки у граждан наличия цифровых пропусков предоставят сотрудникам ГИБДД в Московской области до вторника. В настоящее время в Подмосковье для проверки пропусков правоохранительным органом выдано 450 мобильных устройств.

"До следующего вторника мы оснастим планшетами еще 300 сотрудников ГИБДД. Это позволит нам увеличить количество проверок и при этом максимально снизить неудобства для жителей, не допускать скопления автотранспорта на дорогах и людей в общественных местах и в местах проведения проверок", - сказал Каратаев.

Он пояснил, что для оперативности и удобства проверки цифровых пропусков правоохранительным органам уже передано 450 мобильных устройств. По его словам, всего на оснащение необходимым оборудованием из бюджета региона уже потрачено около 10 млн рублей.

"При распределении устройств мы руководствовались следующим принципом: большую часть - 320 штук - передали в ГИБДД для проверки на постах на въездах в крупные города, 78 передано в УВД на транспорте для проверки пассажиров пригородного транспорта, 28 - сотрудникам Росгвардии для проверки на привокзальных площадях и вблизи станций метро", - добавил Каратаев.