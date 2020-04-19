Жители Подмосковья могут получить цифровой пропуск, отправив СМС на короткий номер

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Короткий номер 0250 стал доступен для отправки заявки на получение цифрового пропуска в Подмосковье, сообщается в воскресенье в официальном Instagram-аккаунте пресс-службы правительства Московской области.

"На [номер] надо отправить СМС, обозначив цель поездки. Чтобы поехать на работу, требуется указать: код цели, тип паспорта, его серию, номер, дату рождения заявителя, номер машины, данные карт "Тройка", "Стрелка", ИНН организации, ее краткое наименование", - говорится в публикации.

Код для поездки на работу - 1, в медучреждение - 2, а для других поездок необходимо будет самостоятельно расписать цель и указать адрес.