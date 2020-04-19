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Жители Подмосковья могут получить цифровой пропуск, отправив СМС на короткий номер

Им необходимо отправить сообщение на номер 0250, указав цель поездки

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Короткий номер 0250 стал доступен для отправки заявки на получение цифрового пропуска в Подмосковье, сообщается в воскресенье в официальном Instagram-аккаунте пресс-службы правительства Московской области.

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Получить цифровой пропуск в Подмосковье можно по короткому номеру 0250 >>> На него надо отправить СМС, обозначив цель поездки. Чтобы поехать на работу, требуется указать: код цели, тип паспорта, его серию, номер, дату рождения заявителя, номер машины, данные карт «Тройка», «Стрелка», ИНН организации, её краткое наименование. Сообщение будет выглядеть так: Пропуск*1*1*1234*123456*29.10.1992*Р043МП177*7777666555*44443333111*1234567890*ООО Ромашка. Аналогичная форма для поездок в медучреждения - в этом случае указывается код поездки «2» и не нужно отмечать ИНН. Чтобы оформить пропуск для передвижения с другими намерениями, нужно указать: код цели, тип паспорта, его серию, номер, дату рождения, номера машины, карт «Тройка», «Стрелка», цель выхода из дома (максимум 20 символов), адрес пункта назначения. Пример: Пропуск*3*1*1234*123456*15.04.1981*Р043МП177*7777666555*44443333111*почта* Одинцово, Можайское ш, 22. #нашеподмосковье

Публикация от Пресс-служба Андрея Воробьева (@press__mo)

"На [номер] надо отправить СМС, обозначив цель поездки. Чтобы поехать на работу, требуется указать: код цели, тип паспорта, его серию, номер, дату рождения заявителя, номер машины, данные карт "Тройка", "Стрелка", ИНН организации, ее краткое наименование", - говорится в публикации.

Код для поездки на работу - 1, в медучреждение - 2, а для других поездок необходимо будет самостоятельно расписать цель и указать адрес.

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