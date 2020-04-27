Одинцово остается лидером Подмосковья по числу случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Новая коронавирусная инфекция выявлена у жителей 62 городских округов Московской области, на протяжении нескольких дней самое большое количество случаев заражения зафиксировано в Одинцове и Люберцах, сообщили в понедельник в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что в Одинцове количество зараженных достигло 656, в Люберцах - 574, в Красногорске - 476, в Мытищах - 432, в Ленинском - 380.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3 млн человек, свыше 205 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87147 случаев заражения, выздоровели 7346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.