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Пандемия коронавируса нового типа

Одинцово остается лидером Подмосковья по числу случаев заражения коронавирусом

Всего в Одинцове количество зараженных достигло 656 человек

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Новая коронавирусная инфекция выявлена у жителей 62 городских округов Московской области, на протяжении нескольких дней самое большое количество случаев заражения зафиксировано в Одинцове и Люберцах, сообщили в понедельник в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что в Одинцове количество зараженных достигло 656, в Люберцах - 574, в Красногорске - 476, в Мытищах - 432, в Ленинском - 380.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3 млн человек, свыше 205 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87147 случаев заражения, выздоровели 7346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
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