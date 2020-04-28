Медики Подмосковья получили первые 16 реанимобилей для борьбы с коронавирусом

"Всего будет поставлено 23 автомобиля, 16 это - первая поставка. Объем предоставленных средств на выполнение этого заказа составил 96 млн рублей. Стоимость автомобиля с оборудованием чуть больше 4 млн рублей, из которых 2,6 млн - сам автомобиль и 1,5 млн - оборудование. Надо отметить, что большинство автомобилей оснащено российским оборудованием", - сказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на церемонии передачи машин.

"Сегодня благодаря федеральной программе наша подмосковная скорая помощь получает великолепно оснащенные автомобили. Это не просто автомобиль скорой помощи, это неотложка, реанимация. Таких у нас в Московской области 77 и все они на линии", - отметил в свою очередь на церемонии губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

При этом он отметил, что с понедельника на вторник была первая ночь, когда в Подмосковье меньше людей госпитализировали и больше - выписали. "На прошлой неделе у нас были три очень тревожные, сложные, безумно беспокойные ночи. Мы госпитализировали по 700-800 человек. Сейчас цифры гораздо меньше", - рассказал он.

В поставщике реанимобилей компании Ford Sollers в свою очередь отметили, что автомобили оснащены необходимым реанимационным оборудованием. В комплектацию входят: аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор-монитор, электрокардиограф с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ, монитор параметров пациента, аппарат ЭКГ с возможностью дистанционной передачи данных, тележка-каталка для транспортировки пациентов и другое оборудование, в соответствии с требованиями Минздрава России. Кроме того, реанимобили оборудованы системами спутниковой навигации ГЛОНАСС и планшетными компьютерами.

Ранее на закупку 1,2 тыс. автомобилей скорой медицинской помощи для регионов страны правительство России выделило 5,2 млрд рублей из своего резервного фонда. Поставщиками были выбраны три компании: Ford Sollers, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ, также входит в группу "Соллерс") и Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, головное предприятие "Группы ГАЗ"). По итогам совещания президента РФ Владимира Путина по автопрому 24 апреля, глава государства поручил выделить дополнительные 5 млрд рублей на закупки автомобилей скорой помощи для российских регионов.