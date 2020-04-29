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Пандемия коронавируса нового типа

Воробьев попросил жителей Подмосковья "не расслабляться" во время майских праздников

Также губернатор поблагодарил за бдительность жителей региона, которые сообщают властям о нарушениях

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Жители Подмосковья должны соблюдать режим самоизоляции и в майские праздники, а нарушителей введенных в регионе мер будет привлекать к административной ответственности. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил в среду в интервью передаче "60 минут" на телеканале "Россия-1".

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"Если можно было бы дать [нарушителям самоизоляции - прим. ТАСС] по одному месту, то лучше бы дать. Особенно тем, кто не понимает, молодежи. Но мы этого делать не можем, поэтому существует КоАП, административное нарушение", - сказал Воробьев, поблагодарив за бдительность тех жителей региона, которые сообщают властям о нарушениях.

Молодых жителей Подмосковья губернатор попросил не нарушать режим самоизоляции и не подвергать себя опасности. По его словам, из-за теплой погоды увеличилось количество дачников, и особое внимание нужно уделить патрулированию в майские праздники.

"Будут усиленные бригады патрулирования. Хотелось бы попросить еще раз не расслабляться", - добавил Воробьев.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Московской области за сутки возросло на 686, или 6,7%, и составило 10 917. По этому показателю Подмосковье занимает второе место среди регионов России после Москвы. В области выздоровели 389 человек, 90 умерли.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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