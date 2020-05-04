Более 300 автобусов в Подмосковье перевозят врачей на вызовы к пациентам с коронавирусом

"Перевозчики Подмосковья в рамках помощи врачам предоставили более 300 автобусов и водителей для перевозки медиков на вызовы к пациентам. Также автобусы малого класса переоборудовали для перевозки пациентов, у которых болезнь протекает в легкой форме", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Подмосковные перевозчики выделили более 300 автобусов для врачей, которые ездят к пациентам с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

Задействованные автобусы обозначены наклейками "Мы помогаем врачам", чтобы автомобилисты во дворе не преграждали выезд машин. Между кабиной водителя и салоном установили специальные перегородки. Водители обеспечены защитными костюмами, масками, перчатками и антисептиками. Салоны автобусов дезинфицируют до и после рейсов.

В сообщении уточняется, что востребованность в таких перевозках высокая, поэтому транспортная работа будет увеличена.

Власти Подмосковья ранее обеспечили перевозку медиков от мест временного проживания к больницам. По данным на 29 апреля, к 30 больницам перевозили свыше 4 тыс. медицинских сотрудников.

За сутки в Подмосковье выявлено 803 новых случая коронавируса. Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 14939 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 111 человек, выздоровели и выписались 542 человека.