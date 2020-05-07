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75-летие Победы

Более 470 центральных дорог Подмосковья к памятникам воинской славы приведены в порядок

Ремонтные работы провели на дорогах общей протяженностью порядка 700 км

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Дорожные службы Московской области завершили подготовку более 470 центральных автодорог и подъездных путей к памятникам воинской славы в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"На автодорогах Подмосковья завершены мероприятия по приведению в порядок подъездных путей к памятникам и мемориалам воинской славы. Работы проведены на 278 муниципальных, 197 региональных дорогах общей протяженностью порядка 700 км. Выполнен ямочный ремонт, проведена очистка покрытия от пыли и грязи, окраска и мойка дорожных знаков, автопавильонов, бортового камня, уборка вдоль полос отвода, очистка металлических барьерных ограждений, подсыпка и укрепление обочин", - приводятся в сообщении слова главы министерства Алексея Гержика.

Работы проводились на дорогах 61 муниципального образования, в том числе: в городе Наро-Фоминске на улице Маршала Жукова к памятнику Георгию Жукову, в Лобне на Краснополянском шоссе к братской могиле и к памятнику воинам Лобни "Звонница", на улице Первомайской в Долгопрудном к скверу "Скорбящей матери", на Каширском шоссе в Домодедове к Аллее Героев Союза и полных кавалеров ордена Славы, в Волоколамске к мемориалу ВОВ и Поклонному кресту, к Вечному огню в Электростали, Коломне и Егорьевске и других.

Министерство транспорта напоминает, что на территории Московской области продолжает действовать режим самоизоляции. Все праздничные мероприятия, приуроченные к Дню Победы, пройдут в онлайн-режиме.

Теги
Россия75-летие Победы
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