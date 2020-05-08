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Пандемия коронавируса нового типа

Магазины стройматериалов и товаров для сада в Подмосковье смогут возобновить работу 12 мая

Власти региона отметили, что главным условием возобновления работы является соблюдение стандартов по недопущению распространения коронавирусной инфекции

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Магазины строительных, отделочных материалов и товаров для сада в Подмосковье смогут начать работать с 12 мая. Об этом сообщается в постановлении губернатора Московской области, опубликованном на сайте регионального правительства.

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"Возобновление деятельности объектов розничной торговли, реализующих строительные и отделочные материалы и товары для сада, допускаются с даты направления уведомления о готовности объекта розничной торговли, реализующего строительные и отделочные материалы и товары для сада, <...> но не ранее 12 мая 2020 года", - говорится в документе.

Согласно постановлению, такие магазины смогут работать при условии соблюдения требований отраслевого стандарта, принятого в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, который утверждается по согласованию с главным санитарным врачом Московской области.

Отмечается, что также разрешаются строительные и ремонтные работы, функционирование промышленных предприятий.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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