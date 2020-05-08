Водная пассажирская навигация откроется в Подмосковье 9 мая

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Маршруты водной пассажирской навигации откроются в трех городских округах Московской области 9 мая, сообщила в пятницу пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В Московской области с 9 мая откроется водная пассажирская навигация. Маршруты откроются в Серпухове, Лыткарино и Коломне", - говорится в сообщении.

Навигация будет доступна для пассажиров до сентября в Коломне и Серпухове и до ноября в Лыткарине.

"В весенне-летний период водным транспортом пользуется более 29 тыс. пассажиров. В этом году речная навигация будет организована по трем водным маршрутам, один из которых проходит по Москве-реке в районе города Лыткарино, а два других будут организованы на реке Оке в Коломне и в Серпухове. Многие жители ждут открытия пассажирских перевозок, которые позволяют существенно сократить время в пути, минуя использование автобусного и автомобильного сообщения по объездным путям", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

Проезд на речных маршрутах можно будет оплатить картой "Стрелка" и социальными картами. Карты должны быть прикреплены к цифровому пропуску. В министерстве напомнили, что в общественном транспорте Московской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции временно приостановлена оплата банковскими картами, а с 12 мая в регионе вводится масочный режим. За нахождение в транспорте без маски или респиратора нарушителю грозит штраф в размере 4 тыс. рублей.