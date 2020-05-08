{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Водная пассажирская навигация откроется в Подмосковье 9 мая

Речные маршруты откроются в Серпухове, Лыткарино и Коломне

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Маршруты водной пассажирской навигации откроются в трех городских округах Московской области 9 мая, сообщила в пятницу пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В Московской области с 9 мая откроется водная пассажирская навигация. Маршруты откроются в Серпухове, Лыткарино и Коломне", - говорится в сообщении.

Навигация будет доступна для пассажиров до сентября в Коломне и Серпухове и до ноября в Лыткарине.

"В весенне-летний период водным транспортом пользуется более 29 тыс. пассажиров. В этом году речная навигация будет организована по трем водным маршрутам, один из которых проходит по Москве-реке в районе города Лыткарино, а два других будут организованы на реке Оке в Коломне и в Серпухове. Многие жители ждут открытия пассажирских перевозок, которые позволяют существенно сократить время в пути, минуя использование автобусного и автомобильного сообщения по объездным путям", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

Проезд на речных маршрутах можно будет оплатить картой "Стрелка" и социальными картами. Карты должны быть прикреплены к цифровому пропуску. В министерстве напомнили, что в общественном транспорте Московской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции временно приостановлена оплата банковскими картами, а с 12 мая в регионе вводится масочный режим. За нахождение в транспорте без маски или респиратора нарушителю грозит штраф в размере 4 тыс. рублей.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Музей Зои Космодемьянской открылся в Рузе
В условиях профилактики от коронавирусной инфекции строительство музея не прекращалось
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС