Цены на жилищно-коммунальные услуги заморозят в Подмосковье на три месяца

"В Московской области приняты дополнительные меры для снижения нагрузки на жителей в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, в частности, в связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для населения области заморожены цены на услугу газоснабжения, коммунальную услугу "содержание и ремонт" многоквартирных жилых домов, а также нормативы на горячее водоснабжение. Решение о заморозке принято на три месяца, начиная с 1 июля текущего года", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Цены на услуги газоснабжения, содержание и ремонт многоквартирных домов, а также нормативы на горячее водоснабжение заморозят в Московской области с 1 июля на три месяца. Меры приняты для снижения нагрузки на жителей в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщили в пятницу в пресс-службе комитета по ценам и тарифам Подмосковья.

В пресс-службе пояснили, что традиционно тарифы на газоснабжение для населения Подмосковья ежегодно индексируются в конце июня. В этом году с 1 июля стоимость услуги газоснабжения для населения пересматриваться не будет. Мера позволит сэкономить жителям до 300 рублей в месяц.

"Также в третьем квартале останутся на прежнем уровне нормативы на подогрев горячей воды, которые ранее планировались к пересмотру в 21 городском округе региона. Доля стоимости услуги горячего водоснабжения в платежке составляет около 25% от общей суммы платежа за коммунальные услуги, поэтому данная мера позволит жителям сэкономить до 400 рублей в месяц для стандартной квартиры", - добавили в ведомстве.

По данным комитета, с учетом принятых решений изменение платежа за коммунальные услуги в среднем по Московской области с 1 июля не превысит 2%, что значительно ниже инфляции.

"Кроме того, принято решение сохранить без роста на второе полугодие 2020 года платежи на содержание и ремонт жилья от уровня прошлого года", - отмечается в материале.