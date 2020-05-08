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Музей Зои Космодемьянской открылся в Рузе

В условиях профилактики от коронавирусной инфекции строительство музея не прекращалось

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Музейный комплекс "Зоя" памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, посвященный контрнаступлению советских войск в битве под Москвой, открылся в деревне Петрищево подмосковного городского округа Руза, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

"Мы считаем, что время не должно стереть или как-то притупить нашу память, историческую память о подвигах. Для этого нужно постоянно работать, напоминать нашим детям, внукам, будущему поколению чего стоила эта победа и почему нужно воспитываться на таких поступках, - чтобы быть патриотом, и чтобы быть способным защитить свою страну в критические моменты", - сказал в ходе церемонии открытия комплекса губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Строительство музея началось в 2019 году. Старт строительству дал губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с Владимиром Мединским, занимавшим тогда пост министра культуры Российской Федерации, и заместителем начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Владимиром Алексеевым. В условиях профилактики от коронавирусной инфекции строительство музея не прекращалось. Проект реализован за счет средств регионального бюджета.

Мемориальный музей Зои Космодемьянской работает в Петрищеве с 1956 года. Новый музей построен вблизи старого здания рядом с домом Василия и Прасковьи Кулик, где пытали девушку, недалеко от места ее казни. Экспозиция нового здания музея будет разделена на три блока: история жизни и подвига Зои Космодемьянской, Москва и Подмосковье в предвоенный период и годы войны, история разведывательно-диверсионной деятельности и партизанского движения. Также в новом здании должны разместится фондохранилище, кинолекционный зал, книжный магазин.

Зоя Космодемьянская (1923-1941) стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны. В конце октября 1941 года Зоя вместе с другими комсомольцами решила отправиться на фронт. 4 ноября после кратковременного обучения в войсковой части, располагавшейся в Кунцеве, в составе разведывательно-диверсионной группы была переброшена в район Волоколамска.

В ноябре 1941 года в деревне Петрищево Зоя Космодемьянская сожгла несколько занятых врагом домов. Через два дня, ночью, при повторной попытке совершить поджоги, ее схватил немецкий часовой. Несмотря на пытки, 18-летняя девушка не назвала месторасположение отряда. В полдень 29 ноября 1941 года она была казнена фашистами.

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