Свыше 13,2 тыс. масок приобрели пассажиры общественного транспорта Подмосковья

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Пассажиры общественного транспорта Подмосковья приобрели более 13,2 тыс. масок и около 10 тыс. пар перчаток в первый день ввода масочного режима. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Пассажиры общественного транспорта Московской области за первый день ввода масочного режима в транспорте приобрели более 13,2 тыс. масок и 10 тыс. пар перчаток. Так, в автобусах и на автовокзалах пассажиры приобрели свыше 1,2 тыс. масок, а на железнодорожных станциях - более 12 тыс. масок и 10 тыс. перчаток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 12 мая в Подмосковье введен масочный режим, в связи с которым жителям региона необходимо носить медицинские маски или респираторы во время поездок в транспорте. По данным пресс-службы, пассажиры могут приобрести одноразовые медицинские маски в автобусах, а также в 39 кассах автовокзалов Мострансавто. Также приобрести маски и перчатки отдельно или в наборах можно почти в 500 железнодорожных кассах на всех направлениях.

За нахождение без масок или респираторов в общественных местах, в том числе в общественном транспорте и в такси, в Подмосковье предусмотрен штраф в размере 4 тыс. рублей.