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В Подмосковье число безработных возросло на 25 тыс. человек с начала марта

Они с апреля получают региональную компенсацию в размере 15 тыс. рублей

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Количество безработных в Подмосковье возросло на 25 тыс. с начала марта, число зарегистрированных на региональной бирже труда достигло 48 тысяч. Об этом сообщается в среду в официальном Instagram пресс-службы губернатора Подмосковья.

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"На региональном уровне мы тоже приняли решение поддержать тех, кто остался без работы. Сейчас на бирже труда числится 48 тыс. человек - это на 25 тыс. больше с начала марта", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, чьи слова приводит пресс-служба.

Ранее сообщалось, что безработные в Подмосковье с 1 апреля начали получать региональную компенсацию. Включая все обязательные выплаты по безработице, сумма составит 15 тыс. рублей. Те, кто не имеет работы, но направлен на обучение, продолжат получать стипендию.

 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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