В Подмосковье число безработных возросло на 25 тыс. человек с начала марта

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Количество безработных в Подмосковье возросло на 25 тыс. с начала марта, число зарегистрированных на региональной бирже труда достигло 48 тысяч. Об этом сообщается в среду в официальном Instagram пресс-службы губернатора Подмосковья.

"На региональном уровне мы тоже приняли решение поддержать тех, кто остался без работы. Сейчас на бирже труда числится 48 тыс. человек - это на 25 тыс. больше с начала марта", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, чьи слова приводит пресс-служба.

Ранее сообщалось, что безработные в Подмосковье с 1 апреля начали получать региональную компенсацию. Включая все обязательные выплаты по безработице, сумма составит 15 тыс. рублей. Те, кто не имеет работы, но направлен на обучение, продолжат получать стипендию.