Более 73 тыс. жителей Подмосковья обратились за дополнительной выплатой по безработице

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Свыше 73 тыс. человек в Московской области подали заявления на получение дополнительной выплаты по безработице, предусмотренной в регионе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом в четверг в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Она добавила, что ежемесячная доплата к пособию по безработице в размере 15 тыс. рублей назначена в Московской области с 1 апреля в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Ее могут получить жители региона, уволенные в 2020 году и имеющие с начала года не менее 60 календарных дней трудовой деятельности.

По словам Фаевской, в регионе отмечается увеличение безработных граждан. "На сегодняшний день их уже более 50 тыс. человек, при этом количество безработных, например, на 1 января 2020 года составляло 22 тыс., на 1 апреля - 23 тыс.. А сейчас уже чуть более 50 тыс. Растет количество уволенных граждан более чем в два раза, но тем не менее показатель уровня безработицы у нас 1,2% - это ниже, чем в целом по РФ", - добавила министр.