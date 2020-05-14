{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Более 73 тыс. жителей Подмосковья обратились за дополнительной выплатой по безработице

Всего в регионе более 50 тыс. безработных

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Свыше 73 тыс. человек в Московской области подали заявления на получение дополнительной выплаты по безработице, предусмотренной в регионе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом в четверг в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

"Обратились 73 тыс. человек [за выплатой по безработице]", - сказала Фаевская.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Она добавила, что ежемесячная доплата к пособию по безработице в размере 15 тыс. рублей назначена в Московской области с 1 апреля в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Ее могут получить жители региона, уволенные в 2020 году и имеющие с начала года не менее 60 календарных дней трудовой деятельности.

По словам Фаевской, в регионе отмечается увеличение безработных граждан. "На сегодняшний день их уже более 50 тыс. человек, при этом количество безработных, например, на 1 января 2020 года составляло 22 тыс., на 1 апреля - 23 тыс.. А сейчас уже чуть более 50 тыс. Растет количество уволенных граждан более чем в два раза, но тем не менее показатель уровня безработицы у нас 1,2% - это ниже, чем в целом по РФ", - добавила министр.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Автомастерские могут возобновить работу в Подмосковье с 18 мая
Посещение автосалонов в регионе приостановлено до 31 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС