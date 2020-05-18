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Пандемия коронавируса нового типа

Около 9% медиков в Подмосковье заразились коронавирусом

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова сообщила, что непосредственно от коронавируса и пневмонии в регионе умерли 16 врачей

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Почти 2 тыс. медиков в Подмосковье заразились новой коронавирусной инфекцией, рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в понедельник.

"У нас сейчас с коронавирусной инфекцией работает 22,5 тыс. медиков - это врачи и средний и младший медицинский персонал. У нас заболели 9% медиков - это почти 2 тыс. человек", - отметила она.

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Стригункова добавила, что непосредственно от коронавируса и пневмонии в Подмосковье умерли 16 врачей. "Есть, к сожалению, погибшие. Если говорить по правилам проверки данных, сколько у нас заболело или погибло медиков, то у нас 16 человек погибло именно от ковида и пневмонии. Приняты федеральные меры поддержки, принято решение о страховых выплатах семьям медицинских работников", - пояснила министр.

Кроме того, она сообщила, что по сравнению с прошлым годом в январе-марте 2020 года в Московской области выросла смертность от болезней органов дыхания. "Если брать данные официальной статистики Росстата, то за январь-март у нас она [смертность] выросла. От болезней органов дыхания умерло на 98 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. За апрель пока статистики нет, но, по оперативным данным, мы отмечаем рост около 15%. При этом значительного увеличения общего количества умерших от всех причин мы не наблюдаем", - отметила Стригункова.

Всего в регионе на стационарном лечении находятся 9,5 тыс. человек с коронавирусом и пневмонией, дома лечатся 18,5 тыс. человек, при этом только около 36% из них имеют какие-то симптомы. Стригункова отметила, что в Подмосковье достигнут показатель 50% свободных мест в стационарах, всего развернуто 14,4 тыс. коек при нормативе Минздрава 15 тыс. "Очень надеемся, что начало летнего периода совпадет с ослаблением ограничительных мер", - заключила министр.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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