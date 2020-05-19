{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Около 280 студентов медколледжей Подмосковья привлекли к работе с пациентами с COVID-19

К лечению пациентов также приступили более 120 ординаторов

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Порядка 280 студентов медицинских колледжей Московской области привлекли к работе в инфекционные отделения больниц в регионе для помощи в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения Подмосковья.

"В Московской области оказывают помощь в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией порядка 280 студентов, обучающихся в медицинских колледжах на территории региона. Они вышли на работу в инфекционные отделения больниц младшими медицинскими работниками, медсестрами и медбратьями", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что также приступили к лечению пациентов более 120 ординаторов.

Всего в настоящее время в Подмосковье зафиксировано 28 290 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Умерли 268 заболевших, выздоровели и выписались 3 361 человек.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Уровень циркуляции коронавируса в Москве и области упал в четыре-пять раз
Как сообщил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, ранее уровень составлял 12-14%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС