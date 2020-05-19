Около 280 студентов медколледжей Подмосковья привлекли к работе с пациентами с COVID-19

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Порядка 280 студентов медицинских колледжей Московской области привлекли к работе в инфекционные отделения больниц в регионе для помощи в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения Подмосковья.

"В Московской области оказывают помощь в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией порядка 280 студентов, обучающихся в медицинских колледжах на территории региона. Они вышли на работу в инфекционные отделения больниц младшими медицинскими работниками, медсестрами и медбратьями", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что также приступили к лечению пациентов более 120 ординаторов.

Всего в настоящее время в Подмосковье зафиксировано 28 290 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Умерли 268 заболевших, выздоровели и выписались 3 361 человек.