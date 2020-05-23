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Пандемия коронавируса нового типа

Число вылечившихся после коронавируса в Подмосковье превысило 5,1 тыс.

В регионе выздоровели еще 464 пациента

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Врачи в Подмосковье вылечили еще 464 человека с коронавирусом, общее число выздоровевших превысило 5,1 тыс. Об этом сообщается в Telegram-канале областного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Московской области завершили лечение от коронавируса еще 464 человека. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 5163 человека", - говорится в сообщении.

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Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 326 448 случаев заражения, умерли 3 249. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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