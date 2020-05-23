Число вылечившихся после коронавируса в Подмосковье превысило 5,1 тыс.

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Врачи в Подмосковье вылечили еще 464 человека с коронавирусом, общее число выздоровевших превысило 5,1 тыс. Об этом сообщается в Telegram-канале областного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Московской области завершили лечение от коронавируса еще 464 человека. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 5163 человека", - говорится в сообщении.