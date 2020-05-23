Число случаев заражения коронавирусом в Подмосковье превысило 32, 5 тыс.

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье за сутки составило 846, всего их зарегистрировано 32 653. Об этом сообщается в Telegram-канале областного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.
"Еще 846 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки. Всего в Московской области зафиксировано 32 653 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 324 заболевших", - говорится в сообщении.
Ранее оперативный штаб сообщил, что выздоровели и выписались 5 163 человека, за сутки выписались 464 выздоровевших.
Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.