Число случаев заражения коронавирусом в Подмосковье превысило 32, 5 тыс.

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье за сутки составило 846, всего их зарегистрировано 32 653. Об этом сообщается в Telegram-канале областного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

"Еще 846 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки. Всего в Московской области зафиксировано 32 653 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 324 заболевших", - говорится в сообщении.