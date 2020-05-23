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Пандемия коронавируса нового типа

В Подмосковье оформили более 28 млн цифровых пропусков за период пропускного режима

Самым популярным способом получения цифрового кода для физических лиц стало использование мобильного приложения "Госуслуги Стопкоронавирус"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Жители Московской области оформили более 28 млн электронных пропусков за период действия системы, которая перестала работать в Московской области c 23 мая, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

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"Цифровые пропуска в Московской области по состоянию на 22 мая 17:00 оформили 28 191 582 раза", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что свыше 244 тыс. юридических лиц оформили более 3,4 млн цифровых пропусков для своих сотрудников.

Физические лица с 15 апреля по вечер 22 мая оформили цифровые пропуска свыше 24,7 млн раз. Самым популярным способом получения цифрового кода было использование мобильного приложения - через "Госуслуги Стопкоронавирус" пропуска сделали 20,1 млн раз. Через систему на сайте госуслуг жители региона получили свыше 2,9 млн пропусков, а помощью смс - 1,6 млн.

Власти Московской области отменили с субботы действие цифровых пропусков для поездок на транспорте, которые были введены 15 апреля для профилактики распространения коронавируса. Цифровые пропуска для передвижения на транспорте, ранее выданные в Московской области, будут действительны для поездок по Москве до 26 мая включительно.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции.

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