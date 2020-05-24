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Пандемия коронавируса нового типа

Свыше 95% пассажиров общественного транспорта в Подмосковье соблюдают масочный режим

Ранее сообщалось о введении штрафов за отсутствие маски

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Масочный режим в общественном транспорте в Московской области соблюдают свыше 95 % пассажиров, сообщается в воскресенье на официальном сайте областного правительства.

"В масках были 97% пассажиров в автобусах и 95% пассажиров в электропоездах", - приводятся в сообщении данные Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ранее сообщалось, что ношение маски для граждан в области строго обязательно - за ее отсутствие будут штрафовать.

В Московском регионе до 31 мая включительно действует режим самоизоляции для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,3 млн человек, свыше 340 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 344 481 случай заражения, выздоровели 113 299 человек, умер 3 541. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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