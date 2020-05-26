Власти Подмосковья планируют в июне увеличить производство масок до 3 млн в день

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Власти Московской области планируют к концу первой недели июня увеличить производство защитных масок до 3 млн в день. В настоящее время на предприятиях региона выпускается более 2,5 млн масок ежедневно, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Производство масок в Подмосковье удалось значительно увеличить. Еще неделю назад подмосковные предприятия изготавливали 680 тыс. масок в день. Теперь более 2,5 млн. К концу первой недели июня планируем выйти на 3 млн масок в день", - сказали в пресс-службе.

В министерстве отметили, что предприятия, производящие маски и закупившие новое оборудование, могут получить субсидию 80% от стоимости затрат на оборудование. Каждый производитель сможет получить до 30 млн рублей.

В начале мая в Бронницах открылась фабрика ООО "Нетканные материалы", производящая порядка 2 млн масок в день. В настоящее время на предприятии работает порядка 690 человек. Через месяц на фабрике планируется создать еще около 160 рабочих мест, а производственную мощность нарастить до 5 млн масок в сутки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о необходимости ношения защитных масок в общественных местах и транспорте. За появление в общественных местах без маски власти Подмосковья теперь намерены штрафовать. Согласно региональному КоАП, за нарушение режима повышенной готовности в целом и несоблюдение масочного режима в частности граждане могут получить штраф в размере 4 тыс. рублей.