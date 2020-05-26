Водителям из Подмосковья напомнили о необходимости оформлять пропуск для поездок в Москву

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Водителям Подмосковья необходимо оформить московский цифровой пропуск для поездок в Москву с 27 мая. Об этом сообщили ТАСС во вторник в Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

"Автомобилистам Московской области <...> с 27 мая передвигаться по Москве можно будет только при наличии московского цифрового пропуска. Оформить такой пропуск можно за 5 минут на сайте nedoma.mos.ru, к нему нужно обязательно привязать корректный номер автомобиля. Обязательно оформляйте цифровой пропуск для поездок в Москву, чтобы не получить штраф (5 тыс. рублей - прим. ТАСС). Если вы ввели неверный номер автомобиля, его необходимо скорректировать", - сказали в МАДИ.

Также в инспекции напомнили, что перед поездкой автомобилистам обязательно нужно убедиться, что пропуск действителен. Это можно сделать через чат-бот "Проверка АВТОпропуска" в Telegram, с помощью мобильного приложения "Московский транспорт", а также через портал mos.ru или приложение "Помощник Москвы".

Ранее в пресс-службе столичного департамента информационных технологий ТАСС сообщили, что цифровые пропуска для передвижения на транспорте, выданные в Московской области, будут действительны для поездок по Москве до 26 мая включительно. Для поездок на метро или наземном транспорте к цифровому пропуску должен быть привязан номер транспортной карты - "Тройки", "Стрелки", социальной карты или месячного проездного билета. Сделать это необходимо не позднее, чем за пять часов до поездки. Это правило действует с 22 апреля и распространяется на всех, кто планирует совершать поездки по Москве. Проверить привязку транспортной карты к цифровому пропуску можно с помощью сервиса https://transport.mos.ru/mostrans/services/nedoma.

Жителям столицы и других регионов России для поездок по Москве необходимо оформить цифровой пропуск. Сделать это можно на портале nedoma.mos.ru, по смс на номер 7377 или по телефону Единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77.