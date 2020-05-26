Возврат уплаченных за 2019 год налогов получат 73 тыс. самозанятых жителей Подмосковья

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Уплаченные за 2019 год налоги с 1 июня будут возвращены 73 тыс. самозанятых жителей Московской области. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

О возврате этого налога за 2019 год 11 мая объявил президент России Владимир Путин. Помимо этого, самозанятым гражданам будет предоставлен налоговый капитал в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ), который они смогут использовать для взаиморасчетов с бюджетом по налоговым платежам в 2020 году.

"С 1 июня <...> cамозанятым гражданам, таких в Подмосковье по итогам 2019 года - 73 тыс. человек, в полном объеме вернут суммы налога на профессиональный доход. Чтобы получить данную меру поддержки, не нужно оформлять заявку, возврат налога будет осуществляться автоматически", - говорится в сообщении.

Как сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова, слова которой приводятся в сообщении, в беззаявительном порядке сумма налога вернется на банковские карты, привязанные в приложении "Мой налог". Самозанятым, которые не привязали банковские карты, необходимо это сделать.

"Кроме того, 93,5 тыс. действующих самозанятых граждан Московской области получат дополнительный "налоговый капитал" в размере одного МРОТ. За счет данных средств они смогут оплатить налоги за текущий год. При этом "налоговый капитал" в течение 2020 года будет автоматически применяться для полной уплаты налога на профессиональный доход", - добавили в пресс-службе.