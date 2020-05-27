С 27 мая жителям Подмосковья надо оформлять московские пропуска для поездок в столицу

Ранее по Москве можно было передвигаться с использованием пропуска, оформленного через сервисы Московской области, - между регионами действовал "роуминг" пропусков. Передвижение по городу на личном и общественном транспорте без цифрового пропуска влечет административный штраф в 5 тыс. рублей.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента информационных технологий, для поездок на метро или наземном транспорте к цифровому пропуску должен быть привязан номер транспортной карты - "Тройки", "Стрелки", социальной карты или месячного проездного билета. Сделать это необходимо не позднее, чем за пять часов до поездки. Это правило действует с 22 апреля и распространяется на всех, кто планирует совершать поездки по Москве. Проверить привязку транспортной карты к цифровому пропуску можно с помощью сервиса. Соблюдение режима при поездках на автомобилях контролируется в том числе дорожными камерами.

Жителям столицы и других регионов России для поездок по Москве необходимо оформить цифровой пропуск. Сделать это можно на портале nedoma.mos.ru, по смс на номер 7377 или по телефону Единой справочной службы Правительства Москвы +7 (495) 777-77-77.

Кроме того, Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) предупредила, что к полученному пропуску на передвижение по городу нужно обязательно привязать корректный номер автомобиля. Если в цифровом пропуске для поездок в Москву будет неверно указан номер автомобиля, то автомобилист получит штраф - 5 тыс. рублей. Перед поездкой водителям нужно убедиться, что пропуск действителен. Это можно сделать через чат-бот "Проверка АВТОпропуска" в Telegram, с помощью мобильного приложения "Московский транспорт", а также через портал mos.ru или приложение "Помощник Москвы".

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. С 15 апреля наличие таких пропусков стало обязательным.