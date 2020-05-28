Парки в Подмосковье откроются для свободного посещения

"Каждую пятницу мы стараемся выпускать постановления, которые дают больше свободы для нормальной жизни. Сегодня также выйдет постановление, в котором мы откроем парки в Подмосковье. Обязательно в парке необходимо будет находиться в масках", - сказал Воробьев. Также он добавил, что спортивные и детские площадки пока не планируют открывать.

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Власти Подмосковья открывают для посещений парки региона. Об этом сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала " 360 ".

Рестораны, кафе и торговые центры региона в первую неделю июня останутся закрытыми. "К сожалению, мы не можем пока дать добро на открытие кафе и ресторанов, даже на открытых верандах. Считаем это вместе с санитарным врачом преждевременным и опасным. Торговые центры тоже на предстоящую неделю будут закрыты. Мы увидим дальнейшую позитивную динамику [по ситуации с коронавирусом] и обязательно откроем, это важно для огромного количества рабочих мест", - заявил Воробьев.

Количество дежурных групп в детских садах региона будут увеличено с 1,3 тыс. до 2,5 - 2,6 тыс. "Сразу все сады открыть, увы, не можем - опасно. Поэтому до настоящего времени у нас работало 1,3 тыс. дежурных групп, я дал команду увеличить вдвое - 2,5 - 2,6 тыс. детских групп будет работать в наших детских садах. Поэтому здесь дополнительные возможности для тех, кому не с кем оставить дома ребенка", - сказал Воробьев.

МФЦ

Также власти Московской области с 1 июня откроют многофункциональные центры для физических лиц. "С понедельника мы откроем МФЦ. Для юридических лиц мы это сделали в начале недели, а с понедельника сделаем для физических лиц. Это услуги, их порядка 15-17, которые [можно получить] только в бумажном виде. Например, паспорт поменять или какие-то справки получить", - заявил губернатор региона.

МФЦ в Московской области с 26 марта перешли на формат работы по предварительной записи из-за ситуации с коронавирусом. Для жителей региона старше 65 лет, обязанных соблюдать самоизоляцию, организовали бесплатный выездной прием документов. С введением режима всеобщей самоизоляции в Подмосковье в конце марта МФЦ закрылись вообще. Принимать граждан разрешалось только по записи в случае экстренной или угрожающей жизни ситуации.

Постепенное открытие МФЦ в Московской области началось с 25 мая. Оно пройдет в три этапа: на первом посещение центров сделали доступным для юридических лиц по предварительной записи и с ограниченным перечнем услуг, на втором расширяется список услуг для юридических лиц и становятся доступными услуги для физических лиц. Третий этап предполагает работу МФЦ в штатном режиме.

Перепрофилирование медучреждений

Перепрофилирование стационаров, которые работают с зараженными коронавирусом, начинается в Подмосковье для оказания плановой помощи. "Мы сейчас аккуратно начинаем работу по перепрофилированию "грязных" стационаров в "чистые". Это тоже такая большая и тонкая работа, которая нам предстоит. Это позволит нам делать регулярные операции и все, что связано с сердцем, онкологией и другими заболеваниями", - сказал Воробьев.

Он отметил, что такая работа тоже является приоритетом для властей в Подмосковье. "Но все равно нельзя забывать о соблюдении безопасности", - добавил губернатор.

Всего в Подмосковье для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией были перепрофилированы 43 медицинские организации.

Кроме того, губернатор сообщил, что с июня в Подмосковье планируют проводить около 5 тыс. тестов на антитела к коронавирусу в день.

О ситуации с коронавирусом

Губернатор Подмосковья отметил, что эпидемическая ситуация в регионе стабилизируется. "Количество выявляемых новых зараженных коронавирусом находится на уровне 750-800 человек [в день]. Медленно, но верно мы ползем вниз, хотя госпитализация еще достаточно высокая", - добавил Воробьев.

Он выразил надежду, что на следующей неделе число ежедневно выздоравливающих пациентов с коронавирусом в регионе превысит количество новых госпитализаций. "Мы очень надеемся, что на следующей неделе мы увидим отрицательные цифры, то есть количество выписавшихся будет больше госпитализированных", - сказал губернатор.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 379 051 случаев заражения, выздоровели 150 993 человек, умерли 4 142. На втором месте в стране после Москвы по числу заразившихся находится Подмосковье, где всего выявлено 36 730 случаев, из них 774 - за последние сутки. Выздоровели в регионе 6 843 человека, 380 умерли.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции.

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