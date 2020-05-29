Соблюдение дистанции и наличие масок станет обязательным при посещении парков Подмосковья

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Жители Московской области с пятницы могут вновь посещать городские парки, но при обязательном наличии средств индивидуальной защиты и соблюдении дистанции в 1,5 м. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.

"При посещении парков необходимо соблюдать некоторые правила. Для безопасности посетителей на всей территории парка обязательно использовать средства индивидуальной защиты - гигиенические маски и перчатки. Посетителям необходимо также соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м в течение всего времени пребывания в парке. <...> Администрация или охрана парка имеет право отказать в посещении в случае несоблюдения правил посетителем", - сказали в пресс-службе.

Также в ведомстве отметили, что ограничения в посещении детских и спортивных площадок сохраняются. Также будут недоступны площадки для барбекю.

"В Московской области парки будут доступны, в первую очередь, для пеших прогулок и индивидуальных занятий спортом на открытом воздухе. Основные точки притяжения, такие как детские и спортивные площадки, аттракционы, торговые пункты и пункты общепита будут недоступны до особых распоряжений и в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по эпидемиологической ситуации в Московской области", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства региона Михаила Хайкина.

Согласно постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьева, с 29 мая жители Московской области могут вновь посещать парки.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса был введен в Подмосковье с 13 марта.