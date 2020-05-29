Свыше 6,5 тыс. строителей в Подмосковье сдали тест на коронавирус

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Более 6,5 тыс. работников строительных площадок в Московской области сдали тест на новую коронавирусную инфекцию, из поступивших 2,9 тыс. результатов 26 оказались положительными, об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Главгосстройнадзора Подмосковья.

"Застройщики Подмосковья обязаны еженедельно тестировать минимум 10% рабочих на COVID-19 в рамках соблюдения стандарта организации работ на строительных площадках в целях недопущения распространения инфекции. С 18 мая на стройплощадках региона тесты сдали более 6,5 тыс. человек. Из поступивших на сегодняшний день 2,9 тыс. результатов всего 26 - положительные", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, низкий процент заболеваемости обусловлен жестким соблюдением стандарта со стороны большинства застройщиков и постоянного контроля за выполнением санитарных требований.

"Особое внимание сотрудники Главгосстройнадзора уделяют зонам и объектам, которые в системе индексации COVID-безопасности отмечены желтым цветом. Понимая, что это тревожный сигнал, мы незамедлительно реагируем и оказываем застройщикам всю необходимую консультативную помощь, помогая не провалиться в красную зону и переместиться в безопасную зеленую. Так как стройплощадка - это всегда место массового пребывания людей, наша главная задача - не допустить вспышек очагов заболевания. Результаты тестирования показывают, что мы на правильном пути", - приводятся в сообщении слова начальника Главгосстройнадзора Артура Гарибяна.