СК устанавливает личности мужчин, готовивших еду на Вечном огне в Подмосковье

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Следователи устанавливают личности мужчин, готовивших еду на Вечном огне возле Мемориала Славы в Одинцове. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следственным отделом по Одинцову организовано проведение проверки по информации СМИ о том, что несколько мужчин, находясь возле Мемориала Славы с Вечным огнем на братской могиле советских воинов, что-то разогревают в ведре", - сообщила Врадий.

Мужчины грубо нарушили общественный порядок, осквернили память погибших в исторических событиях, а также посвященный этой памяти объект культурного наследия, используя его для приготовления пищи. Сейчас следователи устанавливают личности мужчин, изображенных на фотографиях в интернете. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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