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Пандемия коронавируса нового типа

Почти 2,5 тыс. детей с коронавирусом зарегистрированы в Подмосковье на конец мая

Из них заболевание более 1,6 тыс. протекало бессимптомно

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Около 2,5 тыс. детей с коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в Подмосковье на 29 мая, из них более 1,6 тыс. - бессимптомные. Об этом в понедельник сообщил главный педиатр Детской городской клинической больницы №9 им. Г.Н. Сперанского Андрей Продеус.

"В Московской области на 29 число было зарегистрировано почти 2,5 тыс. детей, позитивных по коронавирусной инфекции. <...> Среди них бессимптомных было более 1,6 тыс. Из этого массива пациентов только чуть менее 300 имели заболевания средней тяжести, пневмонии, часть из них требовали госпитализации, часть из них даже находились дома и не требовали госпитализации", - сказал Продеус на пресс-конференции в Общероссийском народном фронте.

По его словам, никто из этих детей не находился в отделении реанимации и интенсивной терапии, а около 500 пациентов имели проявления респираторной инфекции.

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