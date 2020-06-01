Работы по благоустройству пройдут на 36 общественных пространствах Подмосковья

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Власти Подмосковья актуализировали планы по проведению работ по благоустройству на текущий год. В 2020 году в регионе будут благоустроены 36 уличных пространств, об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства благоустройства региона.

"В этом году в Подмосковье планируем благоустроить 36 общественных пространств, в том числе пять победителей конкурса Минстроя РФ 2019", - процитировали в пресс-службе министра благоустройства Михаила Хайкина.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства, ранее планировалось благоустроить в течение года 50 общественных пространств.

В ведомстве отметили, в регионе появятся шесть новых площадей и скверов, благоустроят семь набережных и зон отдыха, семь парков, четыре городских центра, 12 пешеходных зон и маршрутов.

"На этот год у нас большие планы по благоустройству Подмосковья, это и комплексное благоустройство дворовых территорий, устранение ям во дворах, благоустройство общественных территорий, а также обновление парковой инфраструктуры. В этом году в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий будет благоустроено 670 дворов", - добавил Хайкин.

Он также отметил, что в регионе планируется благоустроить 14 парков культуры и отдыха.