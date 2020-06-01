Около 8,5 тыс. человек вылечились от коронавируса в Подмосковье

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Еще 394 пациента с новой коронавирусной инфекцией вылечились в Московской области, общее число выздоровевших в регионе приблизилось к 8,5 тыс., об этом в понедельник сообщили в общественном штабе региона по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Московской области еще 394 человека завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 8 485 человек", - говорится в сообщении.

По данным областного штаба, всего в регионе зафиксировано 39 723 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 473 заболевших.