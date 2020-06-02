Новые машины для уборки дорог поступили в 38 городских округов Подмосковья

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Власти Московской области передали в 38 городских округов 40 новых уборочных машин, техника будет задействована в содержании тротуаров. Об этом во вторник сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Андрей Воробьев [губернатор Московской области] передал муниципалитетам Подмосковья 40 уборочных машин. В ближайшее время мини-погрузчики выйдут на работу в 38 городских округах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новую технику планируется задействовать в работах по содержанию тротуаров, общая протяженность которых в регионе свыше 2,5 тыс. км. Машины можно использовать как в летний, так и в зимний период.

"Наша задача сейчас, прежде всего, - победить COVID. Но жизнь продолжается и постепенно на первый план выходит благоустройство, состояние тротуаров, проезжей части. <...> Новая техника, которую мы закупили на сэкономленные в 2019 году средства, очень эффективна и надежна", - приводятся в сообщении слова Воробьева.