Более 9,5 тыс. строителей протестировали в Подмосковье на коронавирус

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Свыше 9,5 тыс. работников строительных площадок в Московской области протестировали на наличие новой коронавирусной инфекции с 18 мая - момента возобновления в регионе строительной деятельности. Более 40 тестов показали положительный результат, об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Главгосстройнадзора Подмосковья.

"Протестировано 9 515 человек. Поступил 6 541 результат тестов. Всего положительных результатов - 44", - сказал собеседник агентства.

По его словам, с начала июня были протестированы свыше 3 тыс. человек.

Он добавил, что тестирование работников на стройках начали проводить с 18 мая. В рамках соблюдения стандарта организации работ на строительных площадках по недопущению распространения коронавирусной инфекции застройщики региона обязаны проводить тесты на коронавирус минимум 10% рабочих.

По данным пресс-службы, низкий процент заболеваемости обусловлен жестким соблюдением стандарта со стороны большинства застройщиков и постоянного контроля за выполнением санитарных требований.

"Сотрудники Главгосстройнадзора уделяют особое внимание зонам и объектам системы индексации COVID-безопасности, которые находятся в желтой зоне. Мы незамедлительно реагируем на актуальные данные и оказываем информационную поддержку застройщикам, чтобы они в кратчайшие сроки смогли улучшить свои показатели. Важно работать слажено, так как стройплощадка - это место массового пребывания людей и наша главная задача не допустить вспышек очагов заболевания", - процитировали в пресс-службе слова начальника Главгосстройнадзора Артура Гарибяна.

Ослабление ограничительных мер в Подмосковье

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. Были закрыты магазины, кроме торгующих зоотоварами и товарами первой необходимости, а также кафе, спортзалы, салоны красоты, парки и другие объекты. Для поездок на транспорте вводились пропуска, однако с 23 мая они были отменены, что стало одним из первых шагов в смягчении ограничений на фоне улучшения эпидемической ситуации.

С 18 мая в регионе была возобновлена работа промышленных предприятий и строек. С 29 мая снятие мер продолжилось - открылись парки, а многофункциональные центры начали принимать не только юридических лиц, которым доступ был открыт с 25 мая, но и физических. Кроме того, в регионе открывают все магазины площадью до 400 кв. м с отдельным входом, а также строительные магазины и гипермаркеты. Начинают работу автокинотеатры, библиотеки - на выдачу книг.

Остальные ограничения в Подмосковье сохраняются до 14 июня.