В Подмосковье стартовала акция по обмену вторсырья на "экорубли"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Московская областная организация "Всероссийское общество охраны природы" (МособлВООП) и ООО Втортрейд запустили в пятницу проект по сбору вторсырья "Стимул". Граждане будут получать за сдачу вторсырья "экорубли", а после обменивать их на полезные экотовары и услуги, сообщил ТАСС председатель МособлВООП Тимур Усманов.

Проект стартовал на территории городского округа Жуковский. До конца года в Подмосковье планируется открыть 25-30 точек приема вторсырья.

"В специализированных пунктах приема вторсырья "Стимул" граждане могут сдать в переработку более 30 различных фракций отходов, в том числе электролом, отработанные батарейки, аккумуляторы. За различные виды вторсырья предусмотрено вознаграждение - "экорубли". Подобную валюту можно будет обменять на полезные экотовары и услуги", - сообщил он.

По словам Усманова, в будущем планируется распространить этот опыт на все регионы РФ.